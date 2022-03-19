Taraftarın bıçak kemiğine dayandı! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si belini doğrultamıyor - Haberler

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Taraftarın bıçak kemiğine dayandı! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si belini doğrultamıyor

Haberler.com - Spor
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İngiltere Championship'in 38. haftasında Hull City, sahasında Luton Town'a 3-1 malup oldu. Acun Ilıcalı'nın kulübü satın aldıktan sonra teknik direktörlüğe getirdiği Şota Arveladze bu sonuçla, İngiliz ekibinin başında çıktığı 12. maçta 6. mağlubiyetini aldı. Yalnızca 3 galibiyeti bulunan deneyimli hocaya Hull City taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 30. haftasında Luton Town ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Luton Town 3-1 kazandı.

HULL CITY'NİN TEK GOLÜ SON DAKİKADA GELDİ

Luton Town'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Elijah Adebayo, 56. dakikada Harry Cornick ve 72. dakikada James Bree kaydetti. Hull City'nin tek golü ise 90. dakikada Tom Eaves'ten geldi. Alınan bu sonucun ardından Luton Town, ligde puanını 63'e yükseltti. Hull City ise 41 puanda kaldı.

Taraftarın bıçak kemiğine dayandı! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si belini doğrultamıyor

ŞOTA'YA TEPKİ VAR

Hull City'i aldıktan sonra Acun Ilıcalı tarafından göreve getirilen Şota Arveladze, İngiliz ekibiyle 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Luton Town maçı sonrası Hull City taraftarı takımın sahadaki kötü ve istikrarsız oyununa isyan etti.

Haberler.com - Spor

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Haberler

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