Duygusal anlar! Farklı mağlubiyet sonrası Beşiktaşlı futbolcular gözyaşlarını tutamadı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Kasımpaşa'nın gollerini Muleka (2) ve Ben Ouanes kaydetti.

DUYGUSAL ANLAR

Maçın bitiş düdüğüyle duygusal anlar yaşandı. Tribünler tünele giden takımı sahaya çağırıp destek verdi. Bazı futbolcular gözyaşlarını tutamadı.

EMİRHAN'IN DUYGUSAL ANLARI

Genç futbolcu Emirhan farklı mağlubiyet sonrası gözyaşlarına boğuldu. Kulübede oturup ağlayan genç oyuncuyu takım arkadaşları ve rakip takımın futbolcuları teselli etti.