Duygusal anlar! Farklı mağlubiyet sonrası Beşiktaşlı futbolcular gözyaşlarını tutamadı - Haberler

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Duygusal anlar! Farklı mağlubiyet sonrası Beşiktaşlı futbolcular gözyaşlarını tutamadı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Duygusal anlar! Farklı mağlubiyet sonrası Beşiktaşlı futbolcular gözyaşlarını tutamadı

Kasımpaşa'ya 3-0 kaybeden Beşiktaş'ta maç sonu bazı futbolcular duygusal anlar yaşadı. Maç bitiş düdüğüyle kulübeye oturup ağlamaya başlayan genç oyuncu Emirhan İlkhan'ı takım arkadaşları ve rakip futbolcular teselli etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Kasımpaşa'nın gollerini Muleka (2) ve Ben Ouanes kaydetti.

Taraftarı önünde farklı kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları duygusal anlar yaşadı

DUYGUSAL ANLAR

Maçın bitiş düdüğüyle duygusal anlar yaşandı. Tribünler tünele giden takımı sahaya çağırıp destek verdi. Bazı futbolcular gözyaşlarını tutamadı.

EMİRHAN'IN DUYGUSAL ANLARI

Genç futbolcu Emirhan farklı mağlubiyet sonrası gözyaşlarına boğuldu. Kulübede oturup ağlayan genç oyuncuyu takım arkadaşları ve rakip takımın futbolcuları teselli etti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Haberler

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