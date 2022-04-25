Duygusal anlar! Farklı mağlubiyet sonrası Beşiktaşlı futbolcular gözyaşlarını tutamadı
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Kasımpaşa'ya 3-0 kaybeden Beşiktaş'ta maç sonu bazı futbolcular duygusal anlar yaşadı. Maç bitiş düdüğüyle kulübeye oturup ağlamaya başlayan genç oyuncu Emirhan İlkhan'ı takım arkadaşları ve rakip futbolcular teselli etti.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Kasımpaşa'nın gollerini Muleka (2) ve Ben Ouanes kaydetti.
DUYGUSAL ANLAR
Maçın bitiş düdüğüyle duygusal anlar yaşandı. Tribünler tünele giden takımı sahaya çağırıp destek verdi. Bazı futbolcular gözyaşlarını tutamadı.
EMİRHAN'IN DUYGUSAL ANLARI
Genç futbolcu Emirhan farklı mağlubiyet sonrası gözyaşlarına boğuldu. Kulübede oturup ağlayan genç oyuncuyu takım arkadaşları ve rakip takımın futbolcuları teselli etti.