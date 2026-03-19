Taraftarı korkutan görüntü! Sakatlık yaşayan Osimhen kolunu oynatamadı

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiliz devi Liverpool'a konuk olan Galatasaray'da Victor Osimhen, maç başında Konate ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı.

OSIMHEN MAÇIN BAŞINDA SAKATLANDI

Mücadelenin 8. dakikasında, Liverpool'un savunma oyuncusu Konate'yle girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalan Nijeryalı yıldız bileğini acı içinde bileğini tuttu. Uzun bir süre yerde kalan golcü oyuncunun koluna sargı yapıldı. Maça devam etmek isteyen Osimhen'in maçın devamında kolunu hiç oynatamadığı görüldü.

''10 KİŞİ BIRAKTI''

Durumu iyi görünmeyen Osimhen'in performansında da düşüş yaşandı. Maçı izleyen Galatasaray taraftarları "Osimhen takımı 10 kişi bıraktı" yorumları yaptı. Hareket kabiliyeti kısıtlanan Victor Osimhen, kenara sürekli devam etmek istediğini işaret edince ilk yarıyı tamamladı. Nijeryalı golcü, ikinci yarının başında yerini Leroy Sane'ye bıraktı.