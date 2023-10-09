SPOR Taraftardan Trabzonspor yönetimine 'Bjelica gitsin' desteği

Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)- Trabzonspor'da alınan başarısız sonuçlar nedeniyle teknik direktör Nenad Bjelica ile ayrılığın eşiğine gelinirken taraftarlar kan değişikliğinin zorunlu olduğuna inanıyor. Takımın yeniden yükselişe geçebilmesi için Hırvat teknik adamın gönderilmesini destekleyen taraftarlar, Abdullah Avcı veya Fatih Tekke gibi yerli bir hoca ile yola devam edilmesini istiyor.

2021-22 sezonunda yaşanan şampiyonluk sonrası dikiş tutturamayan Trabzonspor'da 5 ay önce göreve başlayan teknik direktör Nenad Bjelica, ligde beklenen varlığı gösteremedi. Görev sürecinde 16 maçta 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet alarak toplam 24 puan toplayan Bjelica taraftarın gözünden düştü. Yeni sezonda 12 puan toplayan bordo-mavili takımın taraftarları, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın talimatıyla resmi görüşmelerinin yapıldığı Hırvat hocanın ayrılığını destekliyor. Taraftarlar, 2021-2022 sezonunda şampiyon yapan Abdullah Avcı'nın geri dönme ihtimaline sıcak bakarken Fatih Tekke isminin de doğru olacağına inanıyor. Yabancı teknik adamla hayal kırıklığı yaşayan bordo-mavili taraftarlar, takımda yaşanan krizin yerli hoca yönetimiyle aşılacağına inanıyor.

'BİZE TÜRK HOCA LAZIM'

Nenad Bjelica'nin gitmesini isteyen taraftarlardan Metin Atasoy, 'Bjelica'nın gitmesini, Abdullah Avcı'nın gelmesini istiyorum. Devam edilseydi daha kötü olurdu. İnşallah gider. Bir kere yanlış yaptılar. Bizim yabancı hocalarla ne işimiz var' Bize Türk hoca lazım? dedi.

'EGEMEN KORKMAZ GELMELİ'

Bjelica ile ayrılık kararını destekleyen taraftarlardan Ali Kazaz, Abdullah Avcı döneminde teknik heyetteki Egemen Korkmaz'ın yeniden takıma dönmesini istediğini söyledi. Bjelica'nın oyun tarzını beğenmediğini belirten Kazaz, 'Hocanın gönderilmesi doğru karar. Abdullah Avcı gelirse Egemen Korkmaz'ı da beraberinde getirmeli. Egemen Korkmaz bir psikolog gibi topçuları motive ediyor. Hocada umut yok, değişikliği doğru buluyorum. Takıma top oynatamıyor. Bazı topçularda galiba biraz hocaya karşı tutum var. Hocanın kalması hiçbir şeye fayda etmez' diye konuştu.

'AVCI'NIN OYUNU SIKICI, GELMESİ TARAFTARI DEĞİLİM'

Takım kadrosunun iyi olduğunu ve Bjelica'nın takımı yönetemediğini ifade eden Özer Fındıkçı ise, hücum oyunu oynatacak bir teknik adamın tercih edilmesini istediğini belirtti. Fındıkçı, 'Hırvat hoca amatörde bile takım yönetemez. Buraya güzel bir hocanın gelmesi lazım. Normalde kadromuz çok güzel. Oynayacak bu kadro ama oynatmasını bilmiyorlar. Abdullah Avcı ondan bir nebze iyi ama çok da futbol oynatan bir hoca değil. Avcı'nın gelmesi taraftarı değilim. Oyunu sıkıcı, hücum oynatan bir teknik direktör değil. Hücum oynatacak, geri oynatmayacak bir hocanın gelmesi, göze hoş gelecek bir futbol oynatması gerekiyor' ifadelerini kullandı.

'FATİH TEKKE'NİN GELMESİNİ İSTERİM'

Bjelica'nın yerine Fatih Tekke'yi takımın başında görmek istediğini söyleyen taraftarlardan Yusuf Kol da, 'Gitmesi bence iyi olacak. Takımı oynatamıyor, cesaretli bir adam değil. Fatih Tekke'nin gelmesini isterim ama büyük ihtimalle gelmez. Abdullah Avcı bundan 3-5 gömlek daha iyi. Bu hoca amatörde maç yönetemez. Adana Demirspor'a yeniliyoruz, böyle bir şey olur mu" dedi.

'TAKIM FUTOL OYNASIN, GERİSİ ÖNEMLİ DEĞİL'

Hırvat hocanın takıma bir şey katmadığını ifade eden taraftarlardan Mehmet Yolcu, 'Hocamızı maalesef istemiyoruz. 7 aydır teknik direktörümüz takıma hiçbir katkıda bulunamadı. 2-0'dan 3-2 maç veren bir teknik direktöre hiçbir zaman seyircinin güveni olmaz. Oynattığı oyun hiçbir güven vermiyor. Yönetime ricamız, bu hoca gitsin, yeni bir hoca gelsin. Yerine yerli birisi, Trabzonsporlu birisi olabilir. Fatih hoca veya Abdullah Avcı olabilir. Avcı geldi gitti ama tekrar gelebilir. Takım futbol oynasın, gerisi önemli değil' diye konuştu.

'ŞENOL GÜNEŞ BİR ŞEY VEREMEZ'

Taraftarlardan Enver Kaplan da, sahada hücum oyunu görmek istediğini belirterek şöyle konuştu:

'Hücum futbolu oynatan bir teknik direktör istiyoruz takımın başında. Bunun gitmesi çok iyidir fakat yabancı gelecek diye bir şey yok. Bana göre en çok hücum futbolu oynatan Fatih Tekke. Gelmesini çok isterim fakat bu yönetimin kararı olacak. Bu taraftara güçlü, sesi gür çıkacak, hücum futbolu oynatacak teknik direktör istiyoruz. Şenol Güneş'i istemiyoruz. O bize hiçbir şey veremez. Futbolcularımız çok iyi, onlara tam destek veriyoruz'

'AVCI BU TAKIMI OYNATIR'

Nenad Bjelica'nın hatalı kararları nedeniyle başarısız olduklarını söyleyen taraftarlardan Mustafa Yılmaz da, 'Bjelica iyi bir hoca değildi. Takıma geldiğinden beri sadece Beşiktaş maçını aldı. Hatayspor maçını onun yaptığı yanlış değişiklikler yüzünden kaybettik. Ufak maçları hep kaybettik. Abdullah Avcı zamanında İstanbul takımlarını hep yenerdik. Abdullah Avcı bu takımı oynatır. Hocanın yanlışlıkları yüzünden bu duruma düştük' dedi.(DHA)