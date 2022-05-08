Taraftara yapılanı görünce çıldırdı! Ali Koç hışımla arabasından inerek polisi azarladı - Haberler

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Taraftara yapılanı görünce çıldırdı! Ali Koç hışımla arabasından inerek polisi azarladı

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftara açan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Bir taraftarın stada girişine izin vermeyen polise sert çıktı. Arabasıyla stada giriş yaparken yaşananları gören Koç, hışımla arabasından inerek duruma müdahale etti. Ardından taraftarın stada girişine izin verildi.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi son antrenman Ülker Stadı'nda gerçekleştirildi. İdman öncesinde stat girişinde Başkan Ali Koç, bir taraftarın stada alınmadığını görünce arabasından inerek duruma müdahale etti.

ALİ KOÇ ÇOK SİNİRLENDİ

Arabasıyla stada girmek üzere olan Ali Koç, bir taraftarın polis tarafından engellendiğini gördü. Ardından sinirle arabasından inen Koç, polise "Memur bey, ne yapıyorsun!" diye seslendi. Polisin "Başkanım buradan girişler yasak" demesi üzerine Koç, "Kulübe alıyorum ben, ofisime." ifadelerini kullandı. Daha sonra taraftarın stada girmesine izin verildi.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Süper Lig, Ali Koç, Polis, Spor, Haberler

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