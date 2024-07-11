Taraftar yolunu gözlüyordu! İşte En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye geleceği tarih

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

HAFTAYA GELİYOR

İngiliz Tribal Football'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, kulübü ve kendisiyle anlaşma sağladığı En-Nesyri'yi önümüzdeki hafta İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirecek.

TARİHE GEÇECEK

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun liste başı olması sebebiyle yönetimin büyük çaba gösterdiği En-Nesyri için Kanarya'nın 20 milyon euro civarı bir bonservis ödemesi öngörülürken; bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde 27'lik golcü, Türk futbolunun bonservisine en çok ücret ödenen oyuncusu olarak tarihe geçecek.