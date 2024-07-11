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Taraftar yolunu gözlüyordu! İşte En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye geleceği tarih

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Fenerbahçe'nin Sevilla'dan transfer etmeye çok yaklaştığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin gelecek hafta Türkiye'ye geleceği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, En-Nesyri'yi sağlık kontrolleri için Türkiye'ye getirecek ve transferi resmiyete dökecek.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

HAFTAYA GELİYOR

İngiliz Tribal Football'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, kulübü ve kendisiyle anlaşma sağladığı En-Nesyri'yi önümüzdeki hafta İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirecek.

TARİHE GEÇECEK

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun liste başı olması sebebiyle yönetimin büyük çaba gösterdiği En-Nesyri için Kanarya'nın 20 milyon euro civarı bir bonservis ödemesi öngörülürken; bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde 27'lik golcü, Türk futbolunun bonservisine en çok ücret ödenen oyuncusu olarak tarihe geçecek.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

Sevilla FC Fenerbahçe Türkiye Spor Haberler

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Yorumlar (1)

albatros :

iyi golcü ama çok para. 20 milyona değmez. gerçi ali koç cengize 15 milyon vermişti demi. bu onun yanında hacca gider.

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