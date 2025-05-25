Taraftar tepki göstermişti! Mudanya Belediyesi Fenerbahçe maçını yayınlamayacak

Taraftar tepki göstermişti! Mudanya Belediyesi Fenerbahçe maçını yayınlamayacak
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Bursasporlu taraftarlar, Fenerbahçe'nin EuroLeague Final Four yarı final mücadelesinde Panathinaikos karşılaşmasını yayınlayan Bursa Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ı istifaya davet etmişti. Mudanya Belediyesi, aldığı kararla Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı final maçını yayınlamama kararı verdi.

THY Euroleague Final Four yarı final mücadelesinde Fenerbahçe ile Panathinaikos karşı karşıya gelmiş ve karşılaşma öncesi Bursa'da yaşanan olaylar gündeme damga vurmuştu.

MAÇI YAYINLAYAN BELEDİYEYE BURSALI TARAFTARLARDAN TEPKİ

Bursa Mudanya Belediyesi, maç öncesinde sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Fenerbahçe - Panathinaikos karşılaşmasını Mütareke Meydanı'nda dev ekrandan yayınlanacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Bursaspor taraftarı bu karara isyan etti. Mütareke Meydanı'nda toplanan çok sayıda Yeşil-beyazlı taraftar, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ı istifaya çağırdı. Taraftarlar yaptığı tezahüratlarda Bursa'da sadece Bursaspor'un maçlarının yayınlanabileceğini dile getirmişti.

FİNAL MAÇI İÇİN KARAR

Rakibini eleyerek final oynama hakkı kazanan Fenerbahçe, bu akşam bir kez daha parkeye çıkacak. Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerden maça dev ekran kuruldu müjdesi gelirken tepkilerin odağı olan Bursa Mudanya Belediyesi, maçı yayınlamama kararı aldı. Yarı final karşılaşmasında yaşanan tepkilerin ardından oluşması muhtemel gerginliklerin önüne geçilmesi amacıyla maçın yayınlanmamasına karar verildiği öğrenildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıotu ken:

Bir Türk takımının Avrupa final maçını yayınlamış. Bunda ne mahsur var anlayamadım.

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Haber Yorumları4mwnwzj9nh:

hayatımda gördüğüm en cahilce hareket! bravo ya! ulan bir Türk takımının dünya çapında bir final maçı! siz adam olmazsınız!

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Haber Yorumlarıjhgz2jsxfv:

Vallahi cahiller. Bu düşünce yapısı spor terörizmidir başkada ötesi berisi yok.

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Haber YorumlarıEmrah Emir:

Bu da gösteriyor ki Fenerbahçe düşmanlığı sportif değil tamamen YAPISAL.

Yorum Beğen37
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Haber Yorumlarıhbdogan003 Bugra:

3. lig şifreli değil ki trt yi açsınlar izlerler. İllaki basketbol izleyeceklerse de eurolig finaline gitsinler

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