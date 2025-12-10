Taraftar 'Salah geliyor' derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı

Liverpool ile yaşadığı kriz sonrası Mohamed Salah'ın ayrılığı gündeme gelmiş, Galatasaray iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız oyuncunun sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutarken, yönetimin planlarının çok daha farklı olduğu öğrenildi.

YÖNETİMİN GÖZÜ RAFAEL LEAO'DA

Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ın büyük hayali, Milan'ın dünya çapındaki yıldızı Rafael Leao. Sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Ocak ayında yapılacak olası oyuncu satışlarından gelecek bütçeyle Galatasaray'ın Leao transferi için şartları zorlamayı planladığı belirtildi.

LEAO'NUN SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki süper yıldız, Milan formasıyla bu sezon 12 maçta 6 gol ve 1 asist üreterek yine üst düzey bir performans sergiliyor. Leao'nun güncel piyasa değeri 70 milyon euro seviyesinde ve Milan ile 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.