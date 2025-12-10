Haberler

Taraftar "Salah geliyor" derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı

Güncelleme:
Galatasaray'ın asıl transfer hedefinin Milan'ın süper yıldızı Rafael Leao olduğu belirtildi. Mohamed Salah iddialarının gündemi meşgul ettiği bir dönemde, sarı-kırmızılı yönetimin, Leao'yu transfer etmek için ocak ayında yapılacak olan oyuncu satışlarından elde edilecek bütçeyi kullanmayı planladığı öğrenildi. 26 yaşındaki Leao, bu sezon Milan formasıyla 12 maçta 6 gol ve 1 asist üretti.

  • Galatasaray'ın transfer hedefi Milan'ın Portekizli futbolcusu Rafael Leao'dur.
  • Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri 70 milyon eurodur.
  • Rafael Leao'nun Milan ile 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunmaktadır.

Liverpool ile yaşadığı kriz sonrası Mohamed Salah'ın ayrılığı gündeme gelmiş, Galatasaray iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız oyuncunun sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tutarken, yönetimin planlarının çok daha farklı olduğu öğrenildi.

YÖNETİMİN GÖZÜ RAFAEL LEAO'DA

Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ın büyük hayali, Milan'ın dünya çapındaki yıldızı Rafael Leao. Sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Ocak ayında yapılacak olası oyuncu satışlarından gelecek bütçeyle Galatasaray'ın Leao transferi için şartları zorlamayı planladığı belirtildi.

LEAO'NUN SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki süper yıldız, Milan formasıyla bu sezon 12 maçta 6 gol ve 1 asist üreterek yine üst düzey bir performans sergiliyor. Leao'nun güncel piyasa değeri 70 milyon euro seviyesinde ve Milan ile 2.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYok canım:

Gel vatandaş gel. Bunlar batacak takımın malları. Mal dan çok ne var GS de

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEHMET USTALAR:

haberi yapan arkadaşa sormak istiyorum bu isimlerin geleceğini nereden gelen bilgiyle haber yapıyorsun? malum takımın taraftarı mısın yoksa?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
