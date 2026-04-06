Taraftar merakla bekliyordu! İşte Asensio'nun son durumu

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Marco Asensio’nun son durumu netleşti. İspanyol yıldızın Kayserispor deplasmanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş karşısında sakatlık yaşayan Asensio, 24. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Fred’e bıraktı. Yaşanan sakatlık sonrası gözler tecrübeli oyuncunun durumuna çevrildi.

MR SONUCU KORKUTMADI

Yapılan ilk MR incelemesinde ciddi bir sakatlığa rastlanmadığı belirtildi. Ancak dizinde oluşan ödem nedeniyle Asensio’nun bir süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK

İspanyol yıldızın, Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyeceği kesinleşti. Asensio’nun ödemin inmesinin ardından yeniden MR’a gireceği aktarıldı.

Alper Kızıltepe
