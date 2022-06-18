Taraftar istedi, o geliyor! Galatasaray'da Fatih Terim sesleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taraftar istedi, o geliyor! Galatasaray'da Fatih Terim sesleri

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Galatasaray'da başkan seçilen Dursun Özbek, ilk iş olarak teknik direktörü belirlemek istiyor. Okan Buruk ve Marco Rose'nin ismi ön planda gibi dururken, yönetim taraftarın çağrısına kulak verdi ve rotayı Fatih Terim'e çevirdi.

Galatasaray'da başkan seçilen Dursun Özbek, yeni teknik direktörü belirlemek adına yoğun bir mesai harcıyor. Domenec Torrent ile yakın zamanda yolları ayıracak olan sarı kırmızılı ekibin yeni hocasının kim olacağı merak konusu oldu.

FATİH TERİM SESLERİ

Teknik direktörlük koltuğu için en büyük adaylar Marco Rose ve Okan Buruk gibi gözüküyordu. Ancak usta spiker ve spor yazarı Sabri Ugan'ın sosyal medya hesabında yazdıkları rotanın Fatih Terim'e çevrildiğini kanıtlar nitelikte oldu.

"YOL İŞARETLERİ FATİH TERİM'İ GÖSTERİYOR"

Sabri Ugan sosyal medya hesabından: " Galatasaray'da yol işaretleri Fatih Terim'i gösteriyor… Bakalım." ifadelerini kullandı. Buna ek olarak gelen yorumlara ise: "Saat 09.08'de Galatasaray'ı bilen, tanıyan bir dostum mesaj attı. Kırk yılda bir böyle haber verir, yüzde 99 doğru çıkar. Paylaşımın sebebi budur." şeklinde cevap verdi. Bu paylaşım sosyal medyada fazlasıyla yankı uyandırdı.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Fatih Terim Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Hüseyin Civelek:

Yuh artik,ne diyeyim.Bu kafayla amatör ancak olabilirsiniz.Bari bir heykelini dikin de ölümsüz olsun.Ah genc kafalar nerde.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title