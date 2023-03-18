Taraftar havalimanına akın etti! Konya dönüşü Galatasaray kafilesine çılgın karşılama
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Konyaspor'a mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar, sarı-kırmızılı kafileyi İstanbul'da havalimanında karşıladı. Futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a moral veren taraftarlar, "İnanıyoruz, bu takım bu sene şampiyon" tezahüratlarında bulundu.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 14 maçlık galibiyet serisi son bulan sarı-kırmızılılara, taraftarları moral verdi.
"BU TAKIM BU SENE ŞAMPİYON"
Galatasaray taraftarı, Konyaspor dönüşü sarı-kırmızılı kafileyi İstanbul'da havalimanında karşıladı. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara moral veren taraftarlar, "İnanıyoruz, bu takım bu sene şampiyon" tezahüratlarında bulundu.
FUTBOLCULARIN YÜZÜNDEN DÜŞEN BİN PARÇA
Sarı-kırmızılı futbolcuların oldukça üzgün olduğu görülürken, kafile taraftarların yoğun sevgi seli eşliğinde havalimanından ayrıldı.
Havalimanından fotoğraflar: