Taraftar havalimanına akın etti! Konya dönüşü Galatasaray kafilesine çılgın karşılama

Konyaspor'a mağlup olan Galatasaray'da taraftarlar, sarı-kırmızılı kafileyi İstanbul'da havalimanında karşıladı. Futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a moral veren taraftarlar, "İnanıyoruz, bu takım bu sene şampiyon" tezahüratlarında bulundu.