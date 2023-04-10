Taraftar geldiği gibi gitmesini istiyor! Samet Akaydın'a kıyamet gibi tepki

Fenerbahçe'nin devre arasında 4,5 milyon euro maliyetle kadrosuna kattığı Samet Akaydın, kısa süre içinde istenmeyen adam haline geldi. Karagümrük maçının ilk yarısında gösterdiği performanstan sonra Samet'a tepki yağdı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısında Samet Akaydın'ın ortaya koyduğu futbol taraftarı çileden çıkardı.

TARAFTAR BEĞENMEDİ

Devre arasında Adana Demirspor'dan 4,5 milyon euro maliyetle transfer edilen Samet Akaydın, şimdiye dek gösterdiği performansla taraftarda hayal kırıklığı yarattı. Samet'in Karagümrük maçında iptal edilen golde yaptığı faul ve savunmadaki zamanlama hataları taraftarı isyan ettirdi.

TEPKİ YAĞDI

Maçın ilk yarısı bitmeden Samet için binlerce tepki paylaşımı yapıldı. Samet Akaydın transferi üzünden yönetim de ağır şekilde eleştirildi.

İşte bazı tepki paylaşımları: