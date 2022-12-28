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Fenerbahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı kendinden geçirdi! 2023 için çok net konuştu

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 4-0 yendiği mücadelede sonradan oyuna dahil olan Lincoln Henrique, maç sonunda paylaşımda bulundu. Yeni yıla zaferle girmenin mutluluğunu yaşayan başarılı futbolcu, "Şunu herkes bilsin, 2023'te şampiyonluk Fenerbahçe'nin olacak." dedi. Yıldız futbolcunun bu paylaşımı, sarı-lacivertli taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin 61. dakikasında oyuna dahil olan Lincoln Henrique, karşılaşmanın ardından şampiyonluk paylaşımında bulundu.

"ŞAMPİYONLUK FENERBAHÇE'NİN OLACAK"

Lincoln Henrique yaptığı paylaşımda, "Taraftarımıza bu gece galibiyet hediye etmeyi çok istiyorduk. Bunu güzel bir oyun ve farklı bir skorla yapmak bizi daha da mutlu etti. Yeni yıla zaferle giriyoruz. Şunu herkes bilsin; 2023'te şampiyonluk Fenerbahçe'nin olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli yıldızın paylaşımı taraftarı kendinden geçirdi! 2023 için çok net konuştu

LİNCOLN'ÜN KARNESİ

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Lincoln Henrique, sarı-lacivertli formayla 25 maça çıktı ve 2 gol-6 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Lincoln Henrique Fenerbahçe Spor Haberler

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