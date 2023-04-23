Taraftar öfkeli! Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon ortalığı karıştırdı
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Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasının 24. dakikasında Zaniolo'nun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda 'devam' kararı çıktı. Galatasaraylı taraftarlar karara tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde lider Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşmasının 24. dakikasında Zaniolo'nun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.
Kaleci Batuhan ile teke tek kalan Zaniolo, yere düştü. Zaniolo yerden kalkar kalkmaz şut çekti, top auta çıktı. Zaniolo ve arkadaşları penaltı itirazında bulundu ama netice değişmedi.
Yaklaşık 1 dakika süren VAR incelemesinin ardından oyun devam etti. Futbolcular ve taraftarlar büyük tepki gösterdi.