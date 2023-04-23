Taraftar öfkeli! Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon ortalığı karıştırdı

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde lider Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

TARTIŞMALI POZİSYON

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşılaşmasının 24. dakikasında Zaniolo'nun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

Görüntü: beIN Sports

AYAĞA KALKIP ŞUT ÇEKTİ

Kaleci Batuhan ile teke tek kalan Zaniolo, yere düştü. Zaniolo yerden kalkar kalkmaz şut çekti, top auta çıktı. Zaniolo ve arkadaşları penaltı itirazında bulundu ama netice değişmedi.

TRİBÜNLER TEPKİ GÖSTERDİ

Yaklaşık 1 dakika süren VAR incelemesinin ardından oyun devam etti. Futbolcular ve taraftarlar büyük tepki gösterdi.