Taraftar beyninden vurulmuşa döndü! Kaçan şampiyonluk sonrası Jorge Jesus'tan çıldırtan sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor karşılaşmasının ardından konuştu. Şampiyon olamadıklarını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "Ligdeki hedefimize ulaşamadık. Ama bizim bir hedefimiz daha var. Kupanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Kupa kupadır. Finali kazanmaya çalışacağız. 2 kupayı kazanmayı isterdik, önemli hedefimiz ligdi. Ama Galatasaray'dan daha iyi olmayı başaramadık" dedi.

Süper Lig ikincisi Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'DAN DAHA İYİ OLMAYI BAŞARAMADIK"

Galatasaray hakkında konuşan Jesus, "Ligdeki hedefimize ulaşamadık. Ama bizim bir hedefimiz daha var. Kupanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Finali kazanmaya çalışacağız. 2 kupayı kazanmayı isterdik, önemli hedefimiz ligdi. Ama Galatasaray'dan daha iyi olmayı başaramadık" dedi.

"GALATASARAY BİZDEN İYİYDİ"

Takımın gidişatı hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Ligin ikinci yarısında ilk yarıdan daha çok puan topladık ama Galatasaray bazı dönemlerden bizden daha iyiydi. Biz onlardan daha iyi olmayı başaramadığımız için şampiyon olamadık. Son haftalara kadar götürmeyi başardık ama şampiyon olamadık" dedi.

"KUPA KUPADIR"

Hedeflerini kupaya çevirdiklerini belirten Jesus, "Bizim için ideal senaryo 2'de 2 yapmaktı ama kupayı alırsak kötünün iyisi olarak bakarım. Kupa kupadır, Galatasaray'la oynayacağımız maç var galibiyetle bitirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.