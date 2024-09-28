Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi Osimhen ve Icardi'nin aynı anda sahada olup olmayacağı merak edilirken, Okan Buruk'un hücum hattındaki tercihi zorlu bir karar olacak.

İLK KEZ ÇİFT FORVETİ AYNI ANDA SAHAYA SÜRECEK

Okan Buruk, Kasımpaşa maçına da Osimhen'le başlamayı planlarken, Icardi'nin forma isteği tercih konusunda başarılı çalıştırıcıyı bir hayli zorlayacak gibi görünüyor. Buruk, bu maçta ilk kez Mauro Icardi ve Victor Osimhen'i ilk 11'de oynatabilir.

Okan hoca taktik provalarda zaman zaman Osimhen ile Icardi'yi birlikte oynatmayı da denedi. Ancak Buruk'un bu durumda sistem değişikliği yapması ya da Mertens'i kulübeye çekmesi gerekiyor.