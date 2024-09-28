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Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı

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Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçında ilk kez Mauro Icardi ve Victor Osimhen'i 11'de oynatabilir.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi Osimhen ve Icardi'nin aynı anda sahada olup olmayacağı merak edilirken, Okan Buruk'un hücum hattındaki tercihi zorlu bir karar olacak.

İLK KEZ ÇİFT FORVETİ AYNI ANDA SAHAYA SÜRECEK

Okan Buruk, Kasımpaşa maçına da Osimhen'le başlamayı planlarken, Icardi'nin forma isteği tercih konusunda başarılı çalıştırıcıyı bir hayli zorlayacak gibi görünüyor. Buruk, bu maçta ilk kez Mauro Icardi ve Victor Osimhen'i ilk 11'de oynatabilir.

Okan hoca taktik provalarda zaman zaman Osimhen ile Icardi'yi birlikte oynatmayı da denedi. Ancak Buruk'un bu durumda sistem değişikliği yapması ya da Mertens'i kulübeye çekmesi gerekiyor.

Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor

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Yorumlar (2)

mehmet ferit aksoy:

Off ne maç olur tamam son 2 maçı gibi oynarsaift forvetle şamar oğlanına çevirir.

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Özcan Özcan:

Victor Osimhen'in gerçek ismi Vedat Osmandır ve gizli müslümandır.Subhanallah.

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