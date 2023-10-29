Tarabya Sahili'nde Polis ve Jandarma Konvoyu

TARABYA Sahili'nde araçlarıyla konvoy oluşturan polis ve jandarma ekipleri halkı selamladı. Araçlarını Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsleyen birçok vatandaş ise Sarıyer ve Beşiktaş sahili boyunca tura çıktı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 100.yılı kutlamaları İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başladı. Kutlamalar kapsamında Tarabya Sahili'nde polis ve jandarma ekipleri araçlarıyla konvoy oluşturdu. Türk bayraklarıyla donatılan polis ve jandarma araçları korna ve siren çalarak halkı selamladı. Çevredeki vatandaşlar da polis ve jandarma ekiplerini selamlayarak kutlamalara katıldı. Beşiktaş ve Sarıyer'de sahilyolu boyunca birçok vatandaş da, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturarak Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.