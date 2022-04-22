"Tanrı'nın Eli" satıldı! Tarihin en pahalı forması oldu
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Diego Armando Maradona'nın "Tanrı'nın Eli" forması, açık artırmada 4 milyon pound karşılığında satıldı. 1986'dan beri futbol dünyasının konuştuğu forma, tarihin en pahalısı oldu.
Dünyada pek çok futbolsevere göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olan Diego Armando Maradona'nın forması 4 milyon pounda satıldı.
İNGİLTERE'YE ATMIŞTI
30 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybeden Maradona'nın, ülkesi Arjantin adına 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye elle attığı gol "Tanrı'nın eli" olarak tarihe kazınmıştı.
TARİHİN EN PAHALISI
Londra'daki açık artırmada Maradona'nın forması 4 milyon sterline satıldı. Bu rakam bir forma için ödenmiş en yüksek bedel olarak kayıtlara geçti.
Haberler.com - Spor