"Tanrı'nın Eli" satıldı! Tarihin en pahalı forması oldu

Dünyada pek çok futbolsevere göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olan Diego Armando Maradona'nın forması 4 milyon pounda satıldı.

İNGİLTERE'YE ATMIŞTI

30 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybeden Maradona'nın, ülkesi Arjantin adına 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye elle attığı gol "Tanrı'nın eli" olarak tarihe kazınmıştı.

TARİHİN EN PAHALISI

Londra'daki açık artırmada Maradona'nın forması 4 milyon sterline satıldı. Bu rakam bir forma için ödenmiş en yüksek bedel olarak kayıtlara geçti.

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