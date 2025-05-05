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Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz

Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz
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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özcan, "CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç görevde kaldığı sürece Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı yok'' ifadelerini kullandı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansıyla ilgili ilginç bir açıklamaya imza attı. Özcan, CHP'nin bile iktidara gelebileceğini ancak Ali Koç görevde olduğu sürece Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını söyledi.

"CHP BİLE İKTİDARA GELEBİLİR AMA ALİ KOÇ GÖREVDEYKEN FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLAMAZ"

Başkan Özcan, bir videoyu alıntılayarak, Öcan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için ''Bu kız çocuğumuzu görünce aklıma kendim geldim. Ben de hep babama ve parti büyüklerine aynı tepkiyi gösteriyordum. Hatırladığım kadarıyla Fenerbahçe'nin en son şampiyonluğu ile son CHP iktidarı aynı döneme rastlıyor. Bu iş Ali Koç ile olmaz, ben Fenerbahçe taraftarı olsam Ali Koç'un evine kadar gider koltuk atardım. CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç görevde kaldığı sürece Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı yok.'' ifadelerini kullandı.

BU SÖZLER DAMGA VURDU

Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup olan Tanju Özcan'ın ''CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç görevde kaldığı sürece Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı yok.'' sözleri eleştirilere neden oldu. Paylaşım altına gelen yorumlarda Tanju Özcan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücünü küçümsediği şeklinde algılandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıhy5wmzbh6s:

Sana mı kaldı Ali Koç’un Fenerbahçe’den gidip gitmemesini söylemek sen su paralarına yaptığın zammı düşün indirim yapacağım diye geldin zam yaptın seçim nasıl olsa gelecek

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Haber Yorumlarımhmt Asln:

Feto fb ile uğraştı. Garip bi şekilde hükümette uğraşıyor.

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Haber YorumlarıFatih Kara:

Köroğlu sen başkan ol da cehapeye bir oy verelim. Ülkeyi dışarı şikayet eden, laikliği halktan kopmuşluk olarak tanımlayanlar, deveyi amuduyla götürenler varken Ak Parti yine güle oynaya seçim alır. Seçimde terlet ki seçim sonrası da terlesinler.

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Tanju Özcan bile CHP nin iktidar olmasından ümidi kesmiş.

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