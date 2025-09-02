Tanju Özcan Ali Koç'tan özür diledi: Fenerbahçe camiası üzerimden geçti

Bolu Belediye Meclisi'nin eylül ayı 1. birleşiminde, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışma tekrar gündeme geldi. Özcan'ın açıklamaları ve AK Parti Meclis Üyesi Alaattin Karakaş'ın eleştirileri toplantının öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Başkan Özcan, konuşmasına Fenerbahçe camiasına karşı bir söylemi olmadığını belirterek başladı ve "Fenerbahçe'ye bir laf söylenmez. Yanlış anlaşılıyor" dedi. Boluspor için esprili bir şekilde futbolcu istediğini, ancak Ali Koç'un bu espriyi anlamadığını öne sürdü. "Boluspor'a üç tane futbolcu istiyoruz dedik, bir espri yaptık bir aslanın resmiyle birlikte. Hayır ben Fenerbahçe camiasına vallahi billahi bir şey söylemedim. Söylersem ne olayım?" ifadelerini kullanan Özcan, kendisinin de Beşiktaşlı olduğunu ve Beşiktaş'ın durumu nedeniyle espri kaldıracak hallerinin olmadığını, bu yüzden Beşiktaş'tan futbolcu istemediğini esprili bir dille anlattı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Tanju Özcan, " Neyse arkadaşlar kavgada yumruk sayılmaz. Sinirlenince biz de bazen haddimizi aşabiliyoruz. Keşke o gün beni arayıp öyle bir konuşma yapmasaydı. Ben de üzüldüm yani. Ali Koç'la yanına gideyim, nasıl gideyim? Adam ağır konuşuyor yani. Ağır abiler gibi bildiğin gibi değil. Oradan işte kaş göz sağlam çıkabilir miyim? Ona emin olabilsem gideceğim." dedi. Karakaş'ın "Özür dilemek bir büyüklüktür" sözleri üzerine geri adım attı ve "Yalı çocuğu dediğim için özür diliyorum. Haddimi aşmışım. Ama Fenerbahçe camiasına asla bir laf söylemedim, söylemem" şeklinde bir özür diledi.

"KORKUDAN ESAS DURUŞA GEÇİYORUM"

CHP meclis üyesi Hüseyin Ekrem Serin de söz alarak Özcan'a destek oldu. Serin, "Sizinki tabii ki espriydi. Espriyi biz anlıyoruz da. İstediğiniz üç tane adam da şu anda kadrosunda pek rahatlıkla oynayamayacaklar gibi de geliyor bana" dedi. Özcan ise konuşmasını, "Fenerbahçe formalı çocuk görünce bile esas duruşa geçiyorum artık korkudan" diyerek espriyle bitirdi ve bir daha Fenerbahçe ile ilgili bir konuda konuşmayacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kısa süre önce Bolu Fuarı'ndan aldığı aslan heykeli üzerinden Ali Koç'a seslenmişti. Özcan, Fenerbahçe Başkanı'na üç iş günü içinde Dominik Livakovic, Archie Brown ve Anderson Talisca'yı Boluspor'a göndermemesi halinde heykeli Bolu meydanına dikip adını "Ali Koç" koyacağını açıklamıştı.

Bu çıkışın ardından ikili arasında bir telefon görüşmesi yaşandı. Özcan, görüşme sonrası yaptığı paylaşımda Ali Koç'un kendisini arayarak "had bildirmeye kalktığını" iddia etmiş; Koç'a "Yalı çocuğu şımarıklığıyla seçilmiş insanlara hakaret etmeye kalkışma" diyerek sert sözlerle yüklenmişti.