Haberler

Tanju Özcan Ali Koç'tan özür diledi: Fenerbahçe camiası üzerimden geçti

Tanju Özcan Ali Koç'tan özür diledi: Fenerbahçe camiası üzerimden geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tanju Özcan Ali Koç'tan özür diledi: Fenerbahçe camiası üzerimden geçti
Haber Videosu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ali Koç'a yönelik sert sözlerinin ardından geri adım attı ve "Yalı çocuğu" ifadesi için özür diledi. Özcan, "Ali Koç'a 'Yalı çocuğu' dediğim için özür diliyorum. Haddimi aşmışım. Fenerbahçe camiasına bir şey demedim. Bütün Fenerbahçe camiası üzerimden geçti. Fenerbahçe formalı bir çocuk görünce bile korkumdan esas duruşa geçiyorum" dedi.

Bolu Belediye Meclisi'nin eylül ayı 1. birleşiminde, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışma tekrar gündeme geldi. Özcan'ın açıklamaları ve AK Parti Meclis Üyesi Alaattin Karakaş'ın eleştirileri toplantının öne çıkan başlıklarından biri oldu.

Başkan Özcan, konuşmasına Fenerbahçe camiasına karşı bir söylemi olmadığını belirterek başladı ve "Fenerbahçe'ye bir laf söylenmez. Yanlış anlaşılıyor" dedi. Boluspor için esprili bir şekilde futbolcu istediğini, ancak Ali Koç'un bu espriyi anlamadığını öne sürdü. "Boluspor'a üç tane futbolcu istiyoruz dedik, bir espri yaptık bir aslanın resmiyle birlikte. Hayır ben Fenerbahçe camiasına vallahi billahi bir şey söylemedim. Söylersem ne olayım?" ifadelerini kullanan Özcan, kendisinin de Beşiktaşlı olduğunu ve Beşiktaş'ın durumu nedeniyle espri kaldıracak hallerinin olmadığını, bu yüzden Beşiktaş'tan futbolcu istemediğini esprili bir dille anlattı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Tanju Özcan, " Neyse arkadaşlar kavgada yumruk sayılmaz. Sinirlenince biz de bazen haddimizi aşabiliyoruz. Keşke o gün beni arayıp öyle bir konuşma yapmasaydı. Ben de üzüldüm yani. Ali Koç'la yanına gideyim, nasıl gideyim? Adam ağır konuşuyor yani. Ağır abiler gibi bildiğin gibi değil. Oradan işte kaş göz sağlam çıkabilir miyim? Ona emin olabilsem gideceğim." dedi. Karakaş'ın "Özür dilemek bir büyüklüktür" sözleri üzerine geri adım attı ve "Yalı çocuğu dediğim için özür diliyorum. Haddimi aşmışım. Ama Fenerbahçe camiasına asla bir laf söylemedim, söylemem" şeklinde bir özür diledi.

"KORKUDAN ESAS DURUŞA GEÇİYORUM"

CHP meclis üyesi Hüseyin Ekrem Serin de söz alarak Özcan'a destek oldu. Serin, "Sizinki tabii ki espriydi. Espriyi biz anlıyoruz da. İstediğiniz üç tane adam da şu anda kadrosunda pek rahatlıkla oynayamayacaklar gibi de geliyor bana" dedi. Özcan ise konuşmasını, "Fenerbahçe formalı çocuk görünce bile esas duruşa geçiyorum artık korkudan" diyerek espriyle bitirdi ve bir daha Fenerbahçe ile ilgili bir konuda konuşmayacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kısa süre önce Bolu Fuarı'ndan aldığı aslan heykeli üzerinden Ali Koç'a seslenmişti. Özcan, Fenerbahçe Başkanı'na üç iş günü içinde Dominik Livakovic, Archie Brown ve Anderson Talisca'yı Boluspor'a göndermemesi halinde heykeli Bolu meydanına dikip adını "Ali Koç" koyacağını açıklamıştı.

Bu çıkışın ardından ikili arasında bir telefon görüşmesi yaşandı. Özcan, görüşme sonrası yaptığı paylaşımda Ali Koç'un kendisini arayarak "had bildirmeye kalktığını" iddia etmiş; Koç'a "Yalı çocuğu şımarıklığıyla seçilmiş insanlara hakaret etmeye kalkışma" diyerek sert sözlerle yüklenmişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Bugünün gündemi: Uğurcan! Arama motoruna adını yazanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Arama motoruna adını yazanlar şaşkınlığını gizleyemiyor
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıKorhan KILIÇ:

Sen bırak bu işleri TV show programlarina katil.her şeye her yere burnunu sokuyorsun.hep reklamlara oynuyorsun.icraatlarinla Tanin boş konusmalarin ile değil..

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıerman genç :

Boluda İndirimli Öğrenci bileti 25 tl Tam bilet 34 tl..! Görüyorsunuz sadece Otobüs bileti bu, bunlarla uğraş vatandaşın menfaati için gününü boş şeylerle geçiriyor gündem olmak derdi sadece

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

bu arkadaş orada kenarda kalmış adı fazla konu olmayan küçük bolu ilinin başkanı ya işte yok tabi canı sıkılıyor masıl gündemde olayım kafasında böyle boş boş üretim yapıyor

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Bı tarafına namluyu degdirmis Ali Koç.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTaner Başçavuş:

Senin ne işin var futbolda sen heykeli olmayan park varsa heykel diktir ülkede heykele oy veren %30 luk bilim insanı mevcut sanane futbol dan mö

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik yıl dönümünde kabusu yaşadı, 2 bacağını birden kaybetti

Evlilik yıl dönümünde kabusu yaşadı! 2 bacağını birden kaybetti
Tetikçi 14, maktul 20 yaşında! Cinayet anbean kameraya yansıdı

Şehrin göbeğinde suikast! Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim
Yasemin ve İzzet Özilhan hakkında şaşırtan iddia! 14 yıllık evlilik krizin eşiğinde

Sosyete bu dedikodu ile sarsıldı! 14 yıllık evlilikte kara bulutlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.