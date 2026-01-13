Futbolun efsane ismi Vali Akbıyık'a 'Gerçek Kral Tanju Çolak' kitabını hediye etti

Türk futbolunun efsane golcülerinden Avrupa gol kralı Tanju Çolak, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek, çocuklar için yazılan 'Gerçek Kral Tanju Çalak' kitabını hediye etti.

Galatarasay ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, eski milli futbolcu Tanju Çolak, Muğla'daki programları kapsamında Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Tanju Çolak, attığı gollerle kırılması güç rekorlara imza atmıştı. Bir sezonda attığı 39 golle en çok gol atan futbolcu unvanını elinde bulunduran ve o yıl 'Avrupa Gol Kralı' unvanını elde eden Tanju Çolak, bir maçta kaydettiği 6 golle de Türk futbol tarihine geçti.

Çocuklar için hazırlanan 'Gerçek Kral Tanju Çolak' kitabının tanıtımı için Muğla'da bulunduğunu belirten Tanju Çolak, "Dünden beri Muğla'dayım, bu güzel şehirdeyim. Sayın valimiz ile bir araya gelerek bir kahve içelim, biraz sohbet edelim dedim. 'Gerçek Kral Tanju Çolak' adlı çocuklar için kitap yaptık. Çok güzel bir kitap. Sağ olsunlar çocuklar da çok ilgi, alaka gösteriyorlar. Mardin'e gittik, Şanlıurfa'ya gittik, Adana'ya gittik. Şirin bir kitap çocuklar için çok keyifli dolu. O çocukları da çok seviyorum çünkü yarınlarımız onlar" dedi.

Vali Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tanju Çolak'a teşekkür etti. Vali Akbıyık, "Vali ve veli olarak vatandaş olarak 34 yıllık meslek hayatımızda birinci önceliğimiz eğitim oldu. Bizim bir kitap, bir insan projemiz var. İnsan kitap kadar kıymetlidir. Önümüzdeki haftalarda Muğla olarak gençlik yılı ilan edeceğiz. Bu nedenle gençler geleceğimiz. Madden manen her şekilde onların gelişmeleri gerektiğini bu çerçevede tabi kitap, eğitim, spor da öncelikli birinci konumuz. Bu çerçevede yine gençlerle buluşuruz" dedi. - MUĞLA