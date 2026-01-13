Haberler

Futbolun efsane ismi Vali Akbıyık'a 'Gerçek Kral Tanju Çolak' kitabını hediye etti

Futbolun efsane ismi Vali Akbıyık'a 'Gerçek Kral Tanju Çolak' kitabını hediye etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk futbolunun efsanevi golcüsü Tanju Çolak, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek çocuklar için yazdığı 'Gerçek Kral Tanju Çolak' kitabını hediye etti. Çolak, gençlerin gelişimine önem verdiklerini vurguladı.

Türk futbolunun efsane golcülerinden Avrupa gol kralı Tanju Çolak, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek, çocuklar için yazılan 'Gerçek Kral Tanju Çalak' kitabını hediye etti.

Galatarasay ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, eski milli futbolcu Tanju Çolak, Muğla'daki programları kapsamında Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Tanju Çolak, attığı gollerle kırılması güç rekorlara imza atmıştı. Bir sezonda attığı 39 golle en çok gol atan futbolcu unvanını elinde bulunduran ve o yıl 'Avrupa Gol Kralı' unvanını elde eden Tanju Çolak, bir maçta kaydettiği 6 golle de Türk futbol tarihine geçti.

Çocuklar için hazırlanan 'Gerçek Kral Tanju Çolak' kitabının tanıtımı için Muğla'da bulunduğunu belirten Tanju Çolak, "Dünden beri Muğla'dayım, bu güzel şehirdeyim. Sayın valimiz ile bir araya gelerek bir kahve içelim, biraz sohbet edelim dedim. 'Gerçek Kral Tanju Çolak' adlı çocuklar için kitap yaptık. Çok güzel bir kitap. Sağ olsunlar çocuklar da çok ilgi, alaka gösteriyorlar. Mardin'e gittik, Şanlıurfa'ya gittik, Adana'ya gittik. Şirin bir kitap çocuklar için çok keyifli dolu. O çocukları da çok seviyorum çünkü yarınlarımız onlar" dedi.

Vali Akbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tanju Çolak'a teşekkür etti. Vali Akbıyık, "Vali ve veli olarak vatandaş olarak 34 yıllık meslek hayatımızda birinci önceliğimiz eğitim oldu. Bizim bir kitap, bir insan projemiz var. İnsan kitap kadar kıymetlidir. Önümüzdeki haftalarda Muğla olarak gençlik yılı ilan edeceğiz. Bu nedenle gençler geleceğimiz. Madden manen her şekilde onların gelişmeleri gerektiğini bu çerçevede tabi kitap, eğitim, spor da öncelikli birinci konumuz. Bu çerçevede yine gençlerle buluşuruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok

Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan'dan kötü haber
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı