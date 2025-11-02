Haberler

Taner Taşkın'dan maç sonunda istifa sinyali: Bu akşam başkanla konuşacağım

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Taner Taşkın'dan maç sonunda istifa sinyali: Bu akşam başkanla konuşacağım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup olan Manisa FK'nin teknik direktörü Taner Taşkın, istifa sinyalinde bulunarak "Burada bir şeyler değişmesi lazım. Oyuncu değişmeyeceğine göre bir hoca değişimi olabilir diye düşünüyorum. Akşam başkanımızla konuşacağım, doğru olan neyse onunla ilgili karar vereceğiz" dedi.

  • Manisa FK teknik direktörü Taner Taşkın, akşam kulüp başkanıyla konuşarak teknik direktörlük görevinden ayrılma olasılığını değerlendireceğini açıkladı.
  • Taner Taşkın, takımın sürekli aynı hataları yaptığını ve kendisinin artık bir katkı sağlayamadığını düşündüğünü belirtti.
  • Manisa FK, Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup oldu.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup olan Manisa FK'nin teknik direktörü Taner Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi hazırlandıkları bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatarak, uzun süredir sakatlığı bulunan oyuncular nedeniyle eksik mücadele verdiklerini söyledi.

''MAALESEF KENDİMİZ KIRILIYORUZ''

Eksik çalışmanın sıkıntılarına rağmen genç bir kadroyla sahaya çıktıklarını hatırlatan Taşkın, "Hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Maalesef girdiğimiz çok iyi pozisyonlar var, gol yapmamız gereken pozisyonlar var. Ve hep iyi olduğumuz anlarda goller yiyoruz. Biz gol bulup rakibi kıracağımıza maalesef kendimiz kırılıyoruz. Bu bizim adımıza kötü bir şey." diye konuştu.

''BİR ŞEYLERİN DEĞİŞMESİ LAZIM''

Taşkın, kulübün yöneticileriyle konuşup bir karar alma aşamasına geldiğini belirterek, "Masaya oturacağın zamanı ve masadan kalkacağın zamanı çok iyi bilmen gerekiyor. Ben bir Manisalı olarak kendi takımıma, kendi şehrimin takımına zarar vermek istemem. Bu bir pes etmek değil, sakın kimse yanlış anlamasın. Bir şeylerin değişmesi lazım. Bir şeylerin değişmesi için de farklı ellerin dokunması lazım ki buraya hareket gelsin." ifadelerini kullandı.

''AKŞAM BAŞKANIMIZLA KONUŞACAĞIM''

Akşam yönetim kuruluyla bir toplantı yapacağını aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

"Yani burada bir şeyler değişmesi lazım. Oyuncu değişmeyeceğine göre bir hoca değişimi olabilir diye düşünüyorum. Akşam başkanımızla konuşacağım, doğru olan neyse onunla ilgili karar vereceğiz. Çünkü kendi adıma bir şey vereceğime artık inanmıyorum. Çünkü şunu görüyorum. Hep aynı şeyleri deniyorum. Oyuncu bazında zaten fazla deneme imkanım yok. Çok geniş bir kadroya sahip değilim. Hep aynı şeyleri denedim ve hep aynı şeyleri de gördüğüm için bu beni biraz umutsuzluğa itti. Ama farklı bir adam gelir, farklı bir hoca gelir, değişik bir gözle bakar. Buraya heyecan getirir. Bu benim vereceğim bir karar değil. Ben onları seviyorum, onlar beni çok seviyor. Birbirimizden çok memnunuz ama bazen dediğim gibi masaya oturacağın zamanı da kalkacağın zamanı da bilmen gerekiyor."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın takımlarından yine çifte zafer

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
Acun Ilıcalı'nın takımlarından yine çifte zafer

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru'dan alkışlanacak hareket

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
UEFA heyeti, derbide UEFA Avrupa finali provasını yapacak

UEFA heyeti, derbide UEFA Avrupa finali provasını yapacak
GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük

GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun İmralı'da Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor

Erdoğan'ın başdanışmanı olacakları yazdı! Dikkat çeken Öcalan detayı
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Aziz Yıldırım, doğum gününü Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile beraber kutladı

Doğum günü derbiye denk gelen Aziz Yıldırım'dan bomba hareket
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.