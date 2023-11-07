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Taner Atik'in başantrenörlüğündeki Kuveyt Spor Kulübü, Kuveyt Voleybol Federasyon Kupası'nı kazandı

Taner Atik'in başantrenörlüğünü yaptığı Kuveyt Spor Kulübü, Kuveyt Voleybol Federasyon Kupası'nı kazandı. Kuveyt Spor Kulübü, finalde Burgan Voleybol Takımı'nı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Başantrenör Atik, kupayı kayınbiraderi Murat Yılmaz'ın anısına armağan etti.