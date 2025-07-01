Tammy Abraham İstanbul'a geliyor! İşte uçağın iniş saati

Tammy Abraham İstanbul'a geliyor! İşte uçağın iniş saati
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Tammy Abraham İstanbul'a geliyor! İşte uçağın iniş saati
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Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, dünya çapında ses getirecek bir transfer hamlesi yaptı. İtalya Serie A devi AS Roma forması giyen İngiliz golcü Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak üzere olan siyah-beyazlılar, transferi sosyal medya hesabından duyurdu. Abraham'ın uçağının TSİ 18.00'de Atatürk Havalimanı'na ineceği belirtildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

18.00'DE İSTANBUL'A İNECEK

Beşiktaş'ın yeni forvet transferi Tammy Abraham, imza için İstanbul'a geliyor. Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, forvet hattı için dünya çapında ses getirecek bir hamle yaptı. Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A devi AS Roma forması giyen İngiliz golcü Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak üzere. Kulüpten yapılan açıklamada Abraham'ın uçaktan bir videosu paylaşıldı ve 'Geliyor' ifadeleri kullanıldı. Nijerya asıllı İngiliz golcünün uçağı TSİ 18.00'de Atatürk Havalimanı'na inecek.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP BİLDİRİMİ

Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Beşiktaş'tan yapılan bildirimde, "Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

MALİYETİ

Beşiktaş ve Roma, 27 yaşındaki yıldız golcünün zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda el sıkıştı. Transfer planına göre; siyah-beyazlılar ilk etapta 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek, ardından 2025 yazında 13 milyon Euro+bonuslar karşılığında oyuncunun bonservisini alacak.

Kariyerinde Chelsea, Aston Villa ve Roma gibi önemli kulüplerde forma giyen Abraham, özellikle Roma'daki ilk sezonunda sergilediği performansla Avrupa'nın dikkat çeken golcülerinden biri olmuştu. Beşiktaş, bu transferle hem gol yollarında güç kazanmayı hem de uluslararası alanda ses getirmeyi hedefliyor.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları8zp6zktxj8:

isminin tamamını okurken yoruldum, GS liyim lakin ligin kalitesi icin bu tarz transferler gayet olumlu

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