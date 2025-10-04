Haberler

Tammy Abraham'dan Derbi Golleri: Beşiktaş-Galatasaray Maç Özeti
Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, Galatasaray'a karşı attığı golle bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı ve ilk derbi golünü kaydetti. İki takımın karşılaştığı derbi 1-1 berabere tamamlandı.

Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, Galatasaray karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı. Deneyimli oyuncu ilk derbi golünü de sarı-kırmızılılara karşı kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile oynadığı derbi müsabakasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlıların tek golü 12. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.

Abraham, Trendyol Süper Lig'de 3. golünü atarken, Avrupa kupalarında 5 golü bulunuyor.

Mücadeleye 11'de başlayan İngiliz, 83. dakikada yerini Milot Rashica'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
