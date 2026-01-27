Haberler

Tammy Abraham, Aston Villa'ya transfer oldu

Beşiktaş, forvet oyuncusu Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferini KAP'a bildirdi. Transfer bedeli 21 milyon Euro olarak belirlendi.

Beşiktaş'ta forvet oyuncusu Tammy Abraham, 21 milyon Euro bedelle İngiiz ekibi Aston Villa'ya transfer oldu.

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya nihai transferi konusunda anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, Aston Villa FC Limited'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 21.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca, FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Aston Villa FC Limited tarafından ödenecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
