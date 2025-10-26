Tammy Abraham Beşiktaş'ta Sezonun Her Maçında Oynayan Tek Futbolcu Oldu

Beşiktaş'ta İngiliz futbolcu Tammy Abraham, Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezon siyah-beyazlılar adına her maçta oynayan tek futbolcu oldu. Abraham, siyah-beyazlıların bu sezon oynadığı 16 karşılaşmada da görev aldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda bu maça da 11'de başlayan İngiliz santrfor Tammy Abraham, takımı adına bu sezon en çok forma şansı bulan isim oldu.

28 yaşındaki futbolcu, 10 Süper Lig, 6 da Avrupa kupalarında forma giyerek tüm kulvarlarda 9 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Tammy Abraham yerini 75. dakikada Jota Silva'ya bıraktı. - İSTANBUL