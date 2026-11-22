CORENDON Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Tamer Sivrikaya, Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından, "Pozisyonları sonuçlandırsak galibiyetle dönebilirdik. 1 puan da değerli olabilirdi ancak maçın son dakikasında gol yememiz bizi üzdü" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Corendon Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Tamer Sivrikaya, mücadeleyi değerlendirdi. Takım olarak yeni bir yapılanma sürecinde olduklarını belirten Sivrikaya, "Ekip olarak yeni geldik ve yaklaşık 1,5 yıldır birlikte oynayan bir takımda değişiklikler yapmak istedik. Bu değişikliklerin zaman zaman olumlu sonuçlarını gördük. Aynı zamanda neleri geliştirebileceğimizi de görmüş olduk. Hafta içinde 8 oyuncumuz milli takımlarındaydı. Oyuncuların geç dönmesi ve birlikte çalışma fırsatı bulamamamız oyunun akışını etkiledi. Topa sahip olduğumuz anlarda, özellikle oyunun başlangıç bölümlerinde oyun kurma konusunda bazı opsiyonlarımız vardı. Bunları zaman zaman sahaya yansıtabildik. Pozisyonları değerlendirebilseydik galibiyetle dönebilirdik. 1 puan da değerli olabilirdi ancak bazen bireysel hatalar olabiliyor. Maçın son dakikasında gol yememiz bizi üzdü. Oyunumuzu geliştireceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı