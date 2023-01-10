Galatasaray defterini kapattı! Dünyaca ünlü golcü, Anadolu'ya gidiyor

Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan büyük beklentilerle transfer ettiği Haris Seferovic gözden çıkarıldı. Anadolu kulüplerinin de ilgili olduğu futbolcunun Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Kariyerinin geri kalanında düzenli forma giymek istediği öğrenilen golcünün ara transfer döneminde sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

Sezon başında büyük umutlar ile transfer edilen golcü oyuncu Haris Seferovic, Galatasaray yönetimi tarafından gözden çıkarıldı. Yıldız forvet, ara transfer döneminde Galatasaray defterini kapatabilir.

ÜÇÜNCÜ FORVET KONUMUNA GELDİ

Büyük umutlarla transfer edilen Seferovic, hazırlık maçları ile birlikte sezona iyi başladı. İlk etapta etkili oyunu ile dikkat çeken İsviçreli forvet, daha sonraki süreçte performans düşüklüğü yaşadı. Takımda üçüncü forvet konumuna düşen 30 yaşındaki futbolcunun devamlı olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

BENFİCA'YA GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR

Düzenli forma giymek istediği için Benfica'ya geri dönmek istemeyen 30 yaşındaki oyuncuya Türkiye'den birçok takım talip oldu. Kulüplerin anlaşması halinde Türkiye'de kalmak istediğini belirten futbolcu Türkiye'de kalmak istiyor.

ANTALYASPOR TAKİBE ALDI

Haji Wright transferi için nabız yoklayan Galatasaray'ın Antalyaspor'dan teklif gelmesi halinde transfere sıcak bakacağı iddia ediliyor. Fanatik'in haberine göre, Benfica'dan kiralık olarak gelen oyuncu için Galatasaray'ın sözleşme feshetmesi ve sonrasında Antalyaspor ile Portekiz temsilcisinin anlaşması gerekiyor.