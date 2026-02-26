Haberler

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16'ya yazdıran Galatasaray'da 7 isim ilk maçta sarı kart görmesi halinde ikinci maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda 7 ismin dışında teknik direktör Okan Buruk da sınırda yer alıyor.

  • Galatasaray'da 7 futbolcu ve teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçına sarı kart sınırında çıkacak.
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselirse sarı kartlar sıfırlanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükselen Galatasaray'ı bu turda büyük bir tehlike bekliyor.

8 İSİM SARI KART SINIRINDA

Son 16 turunda Premier Lig ekiplerinden Liverpool veya Tottenham'dan biri ile eşleşecek olan Galatasaray'da 7 futbolcu ve Okan Buruk, oynanacak ilk maça sarı kart sınırında çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk'la birlikte Uğurcan Çakır, Ismael Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Rolland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen ilk maça sarı kart sınırında çıkacak. Sarı-kırmızılı takımdaki bu isimler, kart görmeleri halinde rövanş karşılaşmasında olmayacak.

ÇEYREK FİNALE KALIRSA KARTLAR SIFIRLANIYOR

Öte yandan temsilcimiz Galatasaray, rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırması halinde sarı kartlarını sıfırlayacak.

Cemre Yıldız
