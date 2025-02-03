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Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı

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Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, Burak Yılmaz'ın önderliğinde çıktığı ilk maçı 5-3 kazandı.

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. 8 golün çıktığı karşılaşmayı Kasımpaşa 5-3 kazandı.

Kasımpaşa'nın gollerini Fall (2), Hajradinovic (pen.), Aytaç Kara ve Can Keleş kaydetti. Ev sahibi takımının sayıları ise Tolga, Alioui ve Aimbetov'dan geldi. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 28'e yükseltirken, son sıradaki Adana Demirspor 5 puanda kaldı.

BURAK YILMAZ İLK MAÇINI KAZANDI

Kasımpaşa, Adana Demirspor karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen 73 ile 82. dakikalar arasında bulduğu 4 golle maçı 5-3 kazandı. Burak Yılmaz, Kasımpaşa Teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Acele etmesinler, bunun oynatacağı takım da kendisi gibiyse dibi görür..

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Haber YorumlarıCevap :

Adanayı yenmeyeni dövüyorlar bjk hariç.

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