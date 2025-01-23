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Talisca uçak kodu ne? Talisca İstanbul'a saat kaçta inecek?

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Fenerbahçe'ye olan transfer süreci uzun süredir devam eden Anderson Talisca için sar-laciverrtlileri heyecanlandıracak yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Talisca uçak kodu ne? Talisca İstanbul'a saat kaçta inecek?

Suudi Arabistan basını, Fenerbahçe'nin transferi için yoğun mesai harcadığı Al Nassr forması giyen Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştığını ve Brezilyalı yıldızın bu gece (perşembeyi cumaya bağlayan gece) Fenerbahçe için İstanbul'a geleceğini yazdı. Talisca uçak kodu ne? Talisca İstanbul'a saat kaçta inecek?

ANLAŞMA TAMAM, BU GECE İSTANBUL'DA

Suudi Arabistan basınından Al-Yaum; Talisca'nın bu gece (perşembeyi cumaya bağlayan gece) Fenerbahçe'ye olan transferini tamamlamak için İstanbul'a gideceğini öne sürdü. Haberde, Fenerbahçe'nin bu transfer için hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşmaya vardığı imzaların kısa süre içinde atılacağı belirtildi.

Uçuş bilgileri henüz paylaşılmadı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme üzerinden pazarlık yaptı. Sarı lacivertli yönetim, "Çok uzun vadeli bir kontrat yapmayalım ama istediği parayı verelim. Al-Nassr'dan kazandığı paraya yakın bir para verelim, bizim şampiyonluğa ihtiyacımız var, bizi şampiyon yapsın, yeni bir kontrat veririz" dediği belirtildi.

AL NASSR'DAKİ PARASINDAN VAZGEÇMİYOR

Al Nassr, 10 milyon euro kazanan Brezilyalı oyuncunun alacaklarının yarısından vazgeçmesini istediği ancak oyuncunun bu parayı bırakmadığı aktarıldı. Fenerbahçe yönetimi, alacaklarının bir kısmını daha karşılamak istediğini Talisca'nın menajerine bildirdi. Suudi Arabistan'ta temaslarını sürdüren sarı lacivertlilerin transferi kısa süre içinde bitirip oyuncuyu Göztepe maçında tribüne çıkartmak istediği ifade edildi.

TALISCA'NIN RAKAMLARI

Al-Nassr ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli sol ayak, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 8 gole imza atmıştı. Bahia altyapısında yetişen Sambacı futbolcu Anderson Talisca daha sonra Benfica, Beşiktaş, Guangzhou Evergrande ve Al Nassr'da oynadı.

Talisca uçak kodu ne? Talisca İstanbul'a saat kaçta inecek?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Spor
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