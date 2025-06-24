Talisca'nın oynamak istediği kulübü açıkladılar

Talisca'nın oynamak istediği kulübü açıkladılar
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Brezilyalı Gazeteci Fabricio Lopes, Talisca'nın oynamak istediği takımı açıkladı. Lopes, Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılması durumunda Corinthians ya da Bahia forması giymek istediğini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca'nın gelecekte oynamak istediği takım açıklandı.

CORİNTHİANS YA DA BAHİA

Brezilyalı Gazeteci Fabricio Lopes, Talisca'nın gelecekte Fenerbahçe'den ayrılması durumunda Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians ya da Bahia'da forma giymek istediği ve muhtemel adresinin bu iki takımdan biri olacağını dile getirdi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 23 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Talisca'nın Fenerbahçe ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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