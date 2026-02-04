Haberler

Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Ancak futbolcu, takımda kalabilmek için maaşında yarıdan fazla indirime gitmeyi kabul etti. Bu kararı yönetime ilettiği öğrenildi. Talisca'nın İstanbul ve Fenerbahçe'de oldukça mutlu olduğu ve kariyerine sarı-lacivertli formayla devam etmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli formayla ortaya koyduğu performansla takımın en önemli isimlerinden biri olan Brezilyalı yıldız, yeni sözleşme konusunda yönetimi sevindiren bir adım attı.

MAAŞTA BÜYÜK FEDAKARLIK

TRT Spor'un haberine göre Anderson Talisca, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamak için maaşında yarıdan fazla indirime gitmeyi kabul etti. Deneyimli futbolcunun bu kararını yönetime ilettiği öğrenildi.

İSTANBUL'DA MUTLU, KALMAK İSTİYOR

Birçok kulübün ilgisine rağmen Talisca'nın İstanbul'da ve Fenerbahçe'de çok mutlu olduğu, kariyerine sarı-lacivertli formayla devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi. Brezilyalı yıldızın bu tutumu, kulüpte kalma ihtimalini ciddi şekilde güçlendirdi.

İÇ TRANSFERDE KRİTİK ADIM

N'Golo Kanté transferiyle ses getiren, Darwin Nunez için de temaslarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Talisca'nın bu fedakâr yaklaşımıyla iç transferde de önemli bir avantaj elde etmiş oldu.

