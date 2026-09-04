Talisca, Al Jazira ile Sözleşme İmzaladı
Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile sözleşme imzaladı.
Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile sözleşme imzaladı.
Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından futbolcu için gerçekleştirilen imza töreninden fotoğraf paylaşıldı.
Paylaşında "Yeni 94 numaramız Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile sözleşme imzalandı." denildi.
Talisca, Fenerbahçe'de oynadığı 18 ayda 75 maçta 44 gol kaydetti.
Kaynak: AA