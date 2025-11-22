Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Fenerbahçe'de yaklaşık bir buçuk ay önce kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin geleceği belirsizliğini korurken, iki oyuncuyla ilgili süreç artık son karar aşamasına gelmiş durumda. Samsunspor karşılaşmasının ardından yaşanan krizler, hem yönetim hem de teknik ekip tarafından dikkatle değerlendirilirken, takımdaki gelecekleri hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

KADRO DIŞI KARARININ PERDE ARKASI

İddialara göre, Samsunspor maçında İrfan Can Kahveci ile Archie Brown arasında tartışma yaşandığı, Cenk Tosun'un ise oyuna alınmaması sonrası kulübeye sinirle dönerek yeleğini fırlattığı belirtildi. Teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibinin bu olayları not ettiği ve disiplin açısından rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor. Bu gelişmeler, iki futbolcunun kadro dışı bırakılmasına zemin hazırladı.

TEDESCO'DAN NET YANIT

Fenerbahçe yönetiminin, son haftalarda alınan galibiyetler sonrası iki oyuncunun affedilebileceğini Tedesco'ya ilettiği, ancak genç teknik adamın "Şimdilik ihtiyacım yok" diyerek bu öneriyi reddettiği öne sürüldü. Böylece affedilme ihtimali ortadan kalkarken gözler, oyuncular için verilecek karara çevrildi.

İRFAN CAN KARARINI BEKLİYOR

Kadro dışı kaldığı dönemde bireysel antrenmanlarına devam eden İrfan Can Kahveci, milli maç dönüşü yaptığı açıklamada takıma geri dönmek istediğini dile getirdi. Başkan Sadettin Saran ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtilen milli futbolcuyla ilgili kararın, 1 Aralık'ta oynanacak Galatasaray derbisinin ardından duyurulması bekleniyor. Bu karara göre İrfan Can ya takıma dönecek ya da ocak ayında yeni bir takıma transfer olacak.

CENK TOSUN'A ÜÇ TALİP

Cenk Tosun cephesinde ise süreç çok daha net ilerliyor. Oyuncuya Fenerbahçe'den bir dönüş yapılmazken, deneyimli golcüye Süper Lig'den üç kulübün talip olduğu ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre, daha önce Neftçi Bakü ile adı anılan Cenk Tosun için Eyüpspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un devreye girdiği öğrenildi. 34 yaşındaki forvetin, kadro dışı süreci sonrası ocak ayında sarı-lacivertlilerden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.