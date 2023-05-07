Talibi çok! Galatasaray'ın yıldızına art arda teklifler
Spor Haberleri
Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen ve performansıyla göz dolduran Victor Nelsson'a İspanyol ekiplerinden Sevilla ve Real Betis talip oldu.
Süper Lig lideri Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, dünya devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Hem Galatasaray'daki hem de Milli Takım'daki performansıyla büyük beğeni toplayan 25 yaşındaki oyuncuyu, özellikle İspanya'dan Sevilla ile Betis kadrosuna katmayı çok istiyor.
Fanatik'te yer alan habere göre, 24 yaşındaki futbolcuyu sezon başında sarı-kırmızılılardan almayı başaramayan Sevilla, bu kez çok daha ciddi bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Betis'in de devreye girmesiyle oyuncunun piyasası yükselmiş durumda.
Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 30 maça çıkan Nelsson, söz konusu mücadelelerde 1 gol atıp 1 de asist kaydetti.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023