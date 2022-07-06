Talebiyle Galatasaray yönetimini kızdıran Sacha Boey'den Fatih Terim paylaşımı

Teknik direktörlüğe Okan Buruk'un gelmesinin ardından Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular da netleşmeye başlıyor. Bu isimlerin başında gelen Sacha Boey yaptığı son paylaşımda Fatih Terim'i adeta özlediğinin mesajını verdi.

FATİH TERİM'İN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Kendisine takım bulması istenen Sacha Boey'in bonservisini istemesi Galatasaray yönetimini kızdırmıştı. Fransız futbolcu son yaptığı paylaşımla adeta Fatih Terim'in olduğu günleri özlediğinin sinyalini verdi. Fatih Terim fotoğrafını kalp emojileriyle paylaşan Sacha Boey, deneyimli hocanın kendisinde ayrı bir yere sahip olduğunu gözler önüne serdi.