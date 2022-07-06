Talebiyle Galatasaray yönetimini kızdıran Sacha Boey'den Fatih Terim paylaşımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Talebiyle Galatasaray yönetimini kızdıran Sacha Boey'den Fatih Terim paylaşımı

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

Büyük umutlarla Galatasaray'a transfer edilen ancak sakatlıklar nedeniyle beklenilen performansın uzağında kalan Sacha Boey'in, takımdan ayrılmak için bonservisini istemesi sarı-kırmızılı yönetimi kızdırmıştı. Yaşananların üzerine Fransız futbolcunun kalp emojisi koyarak Fatih Terim fotoğrafı paylaşıması dikkat çekti.

Teknik direktörlüğe Okan Buruk'un gelmesinin ardından Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular da netleşmeye başlıyor. Bu isimlerin başında gelen Sacha Boey yaptığı son paylaşımda Fatih Terim'i adeta özlediğinin mesajını verdi.

FATİH TERİM'İN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Kendisine takım bulması istenen Sacha Boey'in bonservisini istemesi Galatasaray yönetimini kızdırmıştı. Fransız futbolcu son yaptığı paylaşımla adeta Fatih Terim'in olduğu günleri özlediğinin sinyalini verdi. Fatih Terim fotoğrafını kalp emojileriyle paylaşan Sacha Boey, deneyimli hocanın kendisinde ayrı bir yere sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Talebiyle Galatasaray yönetimini kızdıran Sacha Boey'den Fatih Terim paylaşımı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Fatih Terim Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title