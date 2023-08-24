Talasgücü Belediyespor'un kamp çalışmaları sona erdi

Türkiye 3. Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor'un Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı kamp çalışmaları bugün yapılacak antrenman ile sona erdi. Teknik Direktör Halil Aslan yönetiminde yapılan kamp çalışmaları olumlu geçti.

Türkiye 3. Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor'un Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı kamp çalışmaları bugün yapılacak antrenman ile sona erecek.

Teknik Direktör Halil Aslan yönetiminde Erciyes'te kamp çalışmalarını sürdüren Talasgücü Belediyespor bugün yapacağı antrenmanla kampı tamamlayacak. Sarı lacivertli ekip, antrenman sonrasında 2 gün izin yapacak. Kamp çalışmalarının takım açısından da olumlu geçtiğini belirten Teknik Direktör Halil Aslan; "Bugün son çalışmamızı yapıp futbolcularımıza 2 gün izin vereceğiz. 2 günlük iznin ardından çalışmalarımız Kayseri'de kaldığı yerden devam edecek" diye konuştu.

Öte yandan Talasgücü Belediyespor'da kamp döneminde 3 sakatlık yaşandı. Orta saha oyuncusu Ercan Çiftçi antrenmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşadı. Fibula kemiğinde eziklik tespit edilen Ercan'ın tedavisi sürüyor. Hafif sakatlıkları olan Süleyman Çevik ve kaleci Umut ise 2 günlük iznin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacak. - KAYSERİ