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Talasgücü Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu'nu konuk edecek

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Kayseri'nin 3. Lig 1. Grup ekibi Talasgücü Belediyespor, ikinci yarıya başlıyor. Tarsus İdmanyurdu ile oynayacağı maçın son çalışmasını bugün yapacak.

Talasgücü Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında 21 Ocak Pazar günü kendi evinde Tarsusİdman Yurdu'nu konuk edecek.

Kayseri'nin 3. Lig 1. Grup ekibi Talasgücü Belediyespor, ikinci yarıya başlıyor. Devre arasında Antalya'da kamp yapan ve kadrosunu Cihan Şentürk, Ertuğrul Yıldırım, Hasan Türkyılmaz, Cihan Aydın, Osman Buğra Uysal ve Yusuf Sefa Karakuzu transferleri ile güçlendiren sarı lacivertli takım, Tarsus İdmanyurdu ile oynayacağı maçın son çalışmasını bugün yapacak. Tesislerde bugün yapacağı idman sonrası kampa girerek maç saatini bekleyecek olan Kayseri ekibinde tek hedef galibiyet.

Talasgcü Belediyespor'un Antalya kampında sakatlanan iki önemli oyuncusu Ercan Çifçi ve SüleymanÇelik'in ikinci yarının ilk haftasında forma giyemeyeceği öğrenildi. Tedavileri süren iki oyuncunun iyileşme sürecinde olduğu, teknik ekibin bu iki oyuncuyu riske etmemek için Tarsusidmanyurdu maçında şans tanımayacağı öğrenildi. Öte yandan, Talasgücü Belediyespor, stoper mevkiine alacağı bir oyuncu ile transferi kapatacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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