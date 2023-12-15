TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor, sahasında Malatya Arguvanspor ile karşılaşacak ve yılın son maçını galibiyetle noktalamak istiyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor ilk yarının son maçına sahasında çıkacak. Müsabaka 19 Aralık Salı günü oynanacak.

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Talasgücü Belediyespor, ilk yarının son maçına çıkacak. Sahasında Malatya Arguvanspor ile karşılaşacak olan sarı lacivertliler, yılın son maçını galibiyetle noktalamak istiyor. Talasgücü Belediyespor, ilk yarının son maçına 19 Aralık Cuma günü çıkacak. Atatürk Spor Kompleksi Yan Sahada oynanacak maçın başlama saat 14: 00 olarak açıklandı. Ligde oynadığı 13 maçta 13 puan toplayan Talasgücü Belediyespor, 9 puanla 14. sırada bulunan rakibini mağlup ederek ilk yarıyı galibiyetle noktalamak istiyor.

Sarı lacivertli takımda Berkay sarı kart cezalısı olduğu için Murat Şimşek, Umut ve Kerem de sakat oldukları için bu maçta takımındaki yerini alamayacak. - KAYSERİ