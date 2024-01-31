Talasgücü Belediyespor, İbrahim Öztürk'ü transfer etti

Türkiye 3. Lig 1.Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, Altay'da forma giyen 43 yaşındaki İbrahim Öztürk ile anlaştı.

Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, ara transfer döneminde kadroya önemli bir oyuncu kattı. Geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig, 1.Lig'de önemli takımlarda forma giyen İbrahim Öztürk, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Talasgücü Belediyespor forması giyecek.

Bu sezon 1. Lig takımlarından Altay'da forma giyen ve 18 lig maçında görev yapan İbrahim Öztürk için yarın imza töreni düzenlenecek. - KAYSERİ