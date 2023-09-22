Talasgücü Belediyespor Ayvalıkgücü Belediyespor maçına eksiklerle gidiyor

Türkiye 3. Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor; Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanına 2 eksikle gitti.

Murat Şimşek ve Murat Demirezen'in sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı Talasgücü Belediyespor, Halil Aslan yönetiminde bugün havayolu ile İstanbul aktarmalı olarak İzmir'e oradan da karayolu ile Ayvalık'a gitti. Ayvalıkgücü Belediyespor'un oynadığı 2 maçtan da beraberlikle ayrıldığını belirten Talasgücü Belediyespor Teknik Direktörü Halil Aslan; yarın kendilerini zor bir karşılaşmanın beklediğini söyledi. Teknik Direktör Aslan; "Ayvalıkgücü Belediyespor ile yarın saat 16.00'da oynayacağımız karşılaşma bizim için çok önemli. Bu karşılaşmadan puan ya da puanlar çıkartmak istiyoruz" dedi.

Ayvalıkgücü Belediyespor ile Talasgücü Belediyespor yarın Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Aykut Sergin yönetecek. - KAYSERİ