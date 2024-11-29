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Talas'ta E Spor Merkezi İnşaatı Son Aşamada

Talas'ta E Spor Merkezi İnşaatı Son Aşamada
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Talas'ta yapımında sona gelinen E Spor Merkezi inşaatını ziyaret ederek, gençler için yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Merkezin, gençlerin teknolojik alanda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Talas'ta yapımında son aşamaya gelen E Spor Merkezi inşaatını ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi.

Ziyarette açıklama yapan İl Müdürü Kabakcı, gençler için yatırımların devam ettiğini dile getirdi. Kabakcı, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimiz için yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Talas ilçemizde yapımında son aşamaya gelen Türkiye'de ilk proje olan ve Çok Amaçlı Spor Salonu olarak da kullanılabilecek E Spor Merkezimizin inşaatını ziyarette bulunduk. Gelişen teknoloji çağı ile birlikte gençlerimizin kendini bu alanda geliştireceği ve rakipleriyle daha kolay rekabet edebileceği bir merkezi yakın zamanda gençlerimiz için hizmete açacağız. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalması ve günümüzün teknolojisinde 'biz varız' diyen gençlerin yetişmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığımız önderliğinde E Spor Merkezimizi en kısa zamanda faaliyete başlatacağız. Merkezimizin faaliyete başlayacağı gün hem gençlerimiz hem de bizleri sabırsızlandırıyor ve heyecanlandırıyor. Gençlerimize hizmet edecek olan merkezimizin yapımı için onay veren bakanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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