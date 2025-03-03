Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama

Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu

Talas Anayurtspor Süper Amatör Küme'ye Yükseldi

Talas Anayurtspor Süper Amatör Küme'ye Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off finalinde Talas Anayurtspor, Kayseri Yolspor'u penaltılarla yenerek Süper Amatör Küme'ye adını yazdırdı. Normal süresi 1-1 biten maçta, Talas Anayurtspor'un penaltılardaki başarısı ön plana çıktı.

Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off final maçında Talas Anayurtspor; rakibi Kayseri Yolspor'u normal süresi 1-1 biten karşılaşma sonunda penaltılar sonrası yenerek adını Süper Amatör Küme'ye yazdırdı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler Bekir Kahraman, Mustafa Uçkan,Umut Enes Kaya

Talas Anayurtspor: Deniz, Bahri Gönen (Avni Gümüştepe dk. 71), Uğur Kahraman (Gökay Eryılmaz dk. 14), Abdullah Selvi, Serhat Pakır, Fırat Durkut, Taha Ozan Çandır, Semih Can Gül, Doğan Bilgin, Muhammet Uğur (Yaşar Cihat dk. 79), Süleyman Koç

Kayseri Yolspor: Samet Uymaz, Ömer Öztürk, Onur Besleney, Hasan Adıgüzel, Mustafa Karakaya, Rohat Can Bektaş, Abdullah Budak (Mustafa Şafak dk. 75), İbrahim Moussa Bozari, Muhammed Enes Öztürk (Yusuf Öztürk dk. 61), Hanifi Can Söğüt, Muhammed Gazi Öztürk

Goller: Ozan Çandır (dk. 48) (Talas Anayurtspor), Abdullah Budak (dk. 52) (Kayseri Yolspor)

Gol olan penaltılar: Metin Yılmaz, Süleyman Koç, Doğan Bilgin, Taha Ozan Çandır (Talas Anayurtspor), Hasan Adıgüzel, Mustafa Karakaya (Kayseri Yolspor)

Kaçan penaltılar: Fırat Durgut (Talas Anayurtspor), Rohat Can Bektaş, Onur Besleney (Kayseri Yolspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Türkiye mi Rusya mı? Netanyahu, Suriye için tercihini yaptı
img

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti
img

Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! FETÖ ve ABD konseri...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor

Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor
İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan Cuesta sorusu

İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan soru! Cevap veremedi
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.