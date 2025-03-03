Talas Anayurtspor Süper Amatör Küme'ye Yükseldi
Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off finalinde Talas Anayurtspor, Kayseri Yolspor'u penaltılarla yenerek Süper Amatör Küme'ye adını yazdırdı. Normal süresi 1-1 biten maçta, Talas Anayurtspor'un penaltılardaki başarısı ön plana çıktı.
Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off final maçında Talas Anayurtspor; rakibi Kayseri Yolspor'u normal süresi 1-1 biten karşılaşma sonunda penaltılar sonrası yenerek adını Süper Amatör Küme'ye yazdırdı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler Bekir Kahraman, Mustafa Uçkan,Umut Enes Kaya
Talas Anayurtspor: Deniz, Bahri Gönen (Avni Gümüştepe dk. 71), Uğur Kahraman (Gökay Eryılmaz dk. 14), Abdullah Selvi, Serhat Pakır, Fırat Durkut, Taha Ozan Çandır, Semih Can Gül, Doğan Bilgin, Muhammet Uğur (Yaşar Cihat dk. 79), Süleyman Koç
Kayseri Yolspor: Samet Uymaz, Ömer Öztürk, Onur Besleney, Hasan Adıgüzel, Mustafa Karakaya, Rohat Can Bektaş, Abdullah Budak (Mustafa Şafak dk. 75), İbrahim Moussa Bozari, Muhammed Enes Öztürk (Yusuf Öztürk dk. 61), Hanifi Can Söğüt, Muhammed Gazi Öztürk
Goller: Ozan Çandır (dk. 48) (Talas Anayurtspor), Abdullah Budak (dk. 52) (Kayseri Yolspor)
Gol olan penaltılar: Metin Yılmaz, Süleyman Koç, Doğan Bilgin, Taha Ozan Çandır (Talas Anayurtspor), Hasan Adıgüzel, Mustafa Karakaya (Kayseri Yolspor)
Kaçan penaltılar: Fırat Durgut (Talas Anayurtspor), Rohat Can Bektaş, Onur Besleney (Kayseri Yolspor) - KAYSERİ