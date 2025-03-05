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Talas Anayurtspor, Kayseri 1. Amatör Küme Şampiyonu Oldu

Talas Anayurtspor, Kayseri 1. Amatör Küme Şampiyonu Oldu
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Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off Finali'nde Kayseri Yolspor'u yenerek şampiyon olan Talas Anayurtspor, 2024-2025 sezonunda Süper Amatör Küme'ye yükseldi. Kulüp Başkanı Murat Akgöz, bu başarının tüm ekip ve taraftarın ortak zaferi olduğunu vurguladı.

Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off Finali'nde Kayseri Yolspor'u yenerek şampiyon olan Talas Anayurtspor'da büyük sevinç var.

Kayseri 1. Amatör Küme'de normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazanan Talas Anayurtspor, 2024-2025 sezonunda hedefine ulaştı. Play-Off Finali'nde Kayseri Yolspor'u penaltı atışları sonunda saf dışı bırakan kırmızı-siyahlılar, adını bir üst lige yazdırmayı başardı. 2025-2026 sezonunda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Talas Anayurtspor şimdiden kolları sıvadı.

Bu şampiyonluğun sadece bir kupa olmadığını belirten Talas Anayurtspor Kulüp Başkanı Murat Akgöz, "Büyük bir inanç, azim ve mücadeleyle ulaştığımız bu zafer hepimizin. Sahada ter döken oyuncularımıza, teknik ekibimize ve bizlere inanarak destek veren büyük taraftarımıza sonsuz teşekkürler. Bu zafer sadece bir kupa değil, emeklerimizin, fedakarlıklarımızın ve birlikte verdiğimiz mücadelenin taçlandığı an. Bugün bizim günümüz, bugün şampiyonun günü. Birlikte daha güçlüyüz. Şampiyon Talas Anayurtspor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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