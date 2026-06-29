Takoran Vadisi su sporlarının yeni gözdesi oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğal güzellikleriyle öne çıkan Takoran Vadisi, su sporlarının önemli merkezlerinden biri haline geliyor. Daha önce su altı sporları, kano ve sportif olta balıkçılığı etkinliklerine ev sahipliği yapan vadi, bu kez Türkiye'nin farklı illerinden gelen Stand Up Paddle (SUP) sporcularını ağırladı.

Takoran Vadisi'nde, Fırat Nehri manzarası eşliğinde kürek çeken sporcular hem spor yapmanın hem de vadinin eşsiz doğasını keşfetmenin heyecanını yaşadı. Sessiz ve doğal yapısıyla dikkat çeken vadi, elverişli parkuru sayesinde katılımcılardan tam not aldı. Takoran Vadisi, Türkiye'nin farklı illerinden gelen Stand Up Paddle (SUP) sporcularına ev sahipliği yaptı.

SUP sporcusu Şevval Dirlik, Takoran Vadisi'nin Türkiye'deki en özel su sporları rotalarından biri olduğunu belirterek, "Bugüne kadar ülkemizin birçok farklı noktasında Stand Up Paddle yaptım. Ancak Takoran Vadisi, doğası ve atmosferiyle bambaşka bir deneyim sunuyor. Bana bu spor için hangi ülkeyi önerdiğimi soruyorlar. Ben de 'Hangi ülke değil, Türkiye'de hangi şehir?' diye sormalısınız diyorum. Takoran Vadisi su sporları için muazzam bir rota. Herkesi bu eşsiz doğayı keşfetmeye davet ediyorum" dedi.

Takoran Vadisi'nde yaklaşık 15 yıldır tekne kaptanlığı yapan Mahmut Durak ise bölgeye olan ilginin her geçen yıl arttığını söyledi. Durak, "Yıllardır yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyoruz. Daha önce su altı sporcularını, kanocuları ve sportif olta balıkçılarını ağırlıyorduk. Son dönemde SUP sporcularının da bölgeyi tercih etmeye başlaması bizleri sevindiriyor. Bu hareketlilik hem Takoran Vadisi'nin tanıtımına hem de bölge turizmine önemli katkı sağlıyor. Turizm hareketliliğinin artması, bölge esnafı ve işletmeler için de önemli bir kazanç oluşturuyor" diye konuştu.

Doğal kanyonları, tarihi dokusu ve Fırat Nehri'nin sunduğu özel parkurlarıyla dikkat çeken Takoran Vadisi, su sporları ve doğa turizmine ilgi duyan yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı