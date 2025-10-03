Haberler

Takımlarımızdan galibiyet şov! Ülke puanı uçtu

27 yıl sonra Avrupa'da galibiyet alan Samsunspor, Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 yendi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zaferleriyle birlikte Türkiye'nin UEFA ülke puanına 1.20 puan katkı sağlandı. Çekya ile aradaki puan farkı 3.3'e çıktı. Avrupa kupalarında haftayı galibiyetle kapatan üç Türk takımı, ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye toplamda 1.20 puan kazandırdı.

Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa'da galibiyet alarak Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 yendi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zaferleriyle birlikte Türkiye UEFA ülke puanına 1.20 puan katkı yaptı ve Çekya ile fark 3.3 puana çıktı.

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Samsunspor, Polonya ekibi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 27 yıl sonra Avrupa'da galibiyet sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu tarihi sonuçla Türkiye'ye önemli bir katkı sağladı.

TÜRKİYE'YE 1.20 PUANLIK KATKI

Avrupa kupalarında haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor, UEFA Ülke Puanı sıralamasında Türkiye'ye toplamda 1.20 puan kazandırdı.

RAKİP ÇEKYA İLE FARK AÇILDI

Avrupa kupalarına dört takımla devam eden Çekya bu hafta yalnızca 0.8 puan toplayabildi. Türkiye ile Çekya arasındaki fark böylelikle 3.3 puana çıktı.

GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1. İngiltere: 97,561

2. İtalya: 86,803

3. İspanya: 80,953

4. Almanya: 77,259

5. Fransa: 70,391

6. Hollanda: 62,366

7. Portekiz: 59,466

8. Belçika: 56,150

9. Türkiye: 44,800

10. Çekya: 41,500

11. Yunanistan: 38,312

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
