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Takımlarımız yüz güldürdü! İşte ülke puanı sıralamasında son durum

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Avrupa Ligi'nde 3. ve Konferans Ligi'ndeki 2. hafta maçları sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı, Fenerbahçe'nin ise beraberlikle geçtiği haftada, Türkiye'nin sıralamadaki yükselişi dikkat çekti. Kaybeden tek temsilcimiz RAMS Başakşehir oldu.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından Avrupa Ligi'nde 3, Konferans Ligi'nde ise 2'nci hafta maçları heyecanı sona erdi. Karşılaşmaların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin sahne aldığı haftanın ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı, Fenerbahçe'nin ise beraberlikle geçtiği haftada kaybeden tek temsilcimiz Başakşehir oldu.

Temsilcilerimizin aldığı sonuçlar;

  • Galatasaray 4-3 Elfsborg
  • Fenerbahçe 1-1 Manchester United
  • Olimpik Lyon 0-1 Beşiktaş
  • Celje 5-1 Başakşehir

PUANIMIZ YÜKSELDİ

Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin puanı 38 bin 300'e yükseldi. Çekya ise 40 bin 650 puana çıktı. Temsilcilerimizin performansları sonrası UEFA ülke puanı sıralamasındaki fark 2 bin 350'ye indi.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum;

1- İngiltere | 94.303

2- İtalya | 82.856

3- İspanya| 77.275

4- Almanya | 75.160

5- Fransa | 62.236

6- Hollanda| 57.400

7 - Portekiz| 54 bin 216

8 - Belçika | 47 bin 200

9 - Çekya | 40 bin 650

10 - Türkiye | 38 bin 300

11 - Norveç | 33 bin 250

Takımlarımız yüz güldürdü! İşte ülke puanı sıralamasında son durum
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (6)

slim shady:

Gerçekci olursak bjk şampiyonlar ligi grubunda oynuyor gibi!

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Hüseyin SerDar Deveci:

ülke puanı için avrupa ligi ve konfreans ligi bize uygun. takımlarımız mümkünse şampiyonlar ligine gitmesin..

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mardinli yiğit:

başakşehir belediye işçilerinden oluşan bir takım zaten.

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Mustapha Kose:

Cekyanin o kadar puanı yok iyi araştırın

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