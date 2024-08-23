Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum

Avrupa'da play-off turu heyecanı kaldığı devam ediyor. Galatasaray sonrası diğer temsilcilerimiz de Avrupa'daki ilk maçlarını tamamladı. Beşiktaş, deplasmanda Lugano ile 3-3 berabere kalirken, Trabzonspor St. Gallen ile golsüz berabere kaldı. Bir diğer maçta ise RAMS Başakşehir, St. Patricks ile yenişemedi.

3 TAKIMIMIZDA BERABERE KALDI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşasan Beşiktaş rakibiyle 3-3 berabere kalarak rövanş öncesi avantajı kaptı. Trabzonspor İsviçre'de St. Gallen'e konuk oldu. Bordo mavililer üstün oynadığı karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Başakşehir ise İrlanda'da konuk olduğu St. Patricks ile golsüz berabere kaldı.

İşte temsilcilerimizin oynanan maçların ardından güncel ülke puanımız;