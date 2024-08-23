Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
Avrupa'da play-off turu heyecanı devam ederken, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in maçları sonrası UEFA ülke puanı güncellendi. İşte güncel puan durumu...
Avrupa'da play-off turu heyecanı kaldığı devam ediyor. Galatasaray sonrası diğer temsilcilerimiz de Avrupa'daki ilk maçlarını tamamladı. Beşiktaş, deplasmanda Lugano ile 3-3 berabere kalirken, Trabzonspor St. Gallen ile golsüz berabere kaldı. Bir diğer maçta ise RAMS Başakşehir, St. Patricks ile yenişemedi.
3 TAKIMIMIZDA BERABERE KALDI
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşasan Beşiktaş rakibiyle 3-3 berabere kalarak rövanş öncesi avantajı kaptı. Trabzonspor İsviçre'de St. Gallen'e konuk oldu. Bordo mavililer üstün oynadığı karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Başakşehir ise İrlanda'da konuk olduğu St. Patricks ile golsüz berabere kaldı.
İşte temsilcilerimizin oynanan maçların ardından güncel ülke puanımız;
- 1- İNGİLTERE: 89,160
- 2- İTALYA: 79,106
- 3- İSPANYA: 73,989
- 4- ALMANYA: 71,660
- 5- FRANSA: 58,093
- 6- HOLLANDA: 54,566
- 7- PORTEKİZ: 49,916
- 8- BELÇİKA: 43,600
- 9- ÇEKYA: 36,850
- 10- TÜRKİYE: 35,600
- 11- NORVEÇ: 31,250